சிறார்களை குறி வைக்கும் 3ஆம் அலை? கேம் சேஞ்சர் 'சைடஸ் கேடிலா'.. குழந்தைகள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யுமா

டெல்லி; இந்தியாவில் நேற்று மூன்று டோஸ் சைடஸ் கேடிலா வேக்சினுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வேக்சினை 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு மட்டுமின்றி 12 - 18 வயதான சிறார்களுக்கு அளிக்கலாம்.

இந்தியாவில் கொரோனா 2ஆம் அலையே இப்போது தான் முடிவுக்கு வந்துள்ளது. கடந்த மே மாதத்தில் நான்கு லட்சமாக இருந்த தினசரி வைரஸ் பாதிப்பு இப்போது குறைந்து 40 ஆயிரம் என்ற விகிதத்தில் உள்ளது.

இந்நிலையில், கொரோனா 3ஆம் அலை குறித்த செய்திகள் இணையத்தில் பரவ தொடங்கியுள்ளன. 3ஆம் அலையில் சிறார்கள் உள்ளிட்ட எளிதாகப் பாதிக்கப்படக்கூடியவர்கள் மற்றும் வேக்சின் போடாதவர்கள் மத்தியில் வைரஸ் பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கலாம் எனச் செய்திகள் வெளியாகி வருகின்றன.

Indian drug regulator DCGI approved Zydus Cadila’s three-dose COVID-19 DNA vaccine for emergency use in adults and children aged 12 years and above. This becomes India’s first vaccine for children.