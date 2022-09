செம! போக்குவரத்து டென்ஷன் இனியும் வேண்டாம்.. இந்தியாவில் வரும் ஏர் டாக்சி! இனி ஜாலியா பறந்தே போகலாம்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியாவில் முக்கிய நகரங்களில் போக்குவரத்து நெரிசல் தலைவலியாக உருவெடுத்துள்ள நிலையில், அதைத் தீர்க்கும் வகையில் புதிய டாக்ஸி சேவை விரைவில் வருகிறது.

இந்தியாவின் முக்கிய நகரங்களில் உள்ள டிராபிக் குறித்து யாருக்கும் தனியாகச் சொல்லத் தேவையில்லை. அதிலும் பீக் ஹவர்ஸில் சில கிலோமீட்டர் செல்லவே பல பணி நேரம் கூடு ஆகிவிடும்.

டெல்லி, பெங்களூர், சென்னை நகரங்களில் தினமும் குறிப்பிட்ட நேரம் போக்குவரத்து நெரிசலில் நிற்கவே செலவிட வேண்டி இருக்கிறது. இதைச் சரி செய்ய அரசு பல்வேறு முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறது.

English summary

Very Soon India will see its own Air taxi across the nation: Air taxis will be introduced in India in upcoming years.