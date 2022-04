Optical Illusion: இத்தனை படங்களில் உங்களுக்கு "இந்த" படம் தெரிந்தால்.. காதல் மலராட்டி விட்டுடுவீங்க!

Delhi

oi-Vishnupriya R

டெல்லி: ஒரு படத்தில் உள்ள பல படங்களில் எந்த படம் உங்களுக்கு தெரிகிறது என்பதை பாருங்கள். அதை வைத்து உங்கள் ஆளுமை திறனை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

பொதுவாக கைவிரல்கள், கால் விரல்கள், நெற்றி, மச்சம் உள்ளிட்டவைகளை வைத்துதான் ஒருவரது கேரக்டர் எப்படி இருக்கும் என்பதை விவரித்து வந்தனர். இந்த நிலையில் ஒளியை வைத்து "ஜோதிடம்" சொல்லும் வகையில் தற்போது வந்துவிட்டன.

சென்னைக்கு அருகே பிரம்மாண்ட விளையாட்டு நகரம்! 234 தொகுதிகளிலும் ரூ.3 கோடியில் விளையாட்டு அரங்கங்கள்!

ஒளியியல் மாயை எனப்படும் ஆப்டிக்கல் இல்லூஷன் என்ற விஷயம் தற்போது பிரபலமாகி வருகிறது. இதை கொண்டு ஒருவர் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை அறிய முடியும். அது மட்டுமல்லாமல் உங்களது ஆளுமைப் பண்மை அறிந்து கொள்ளவும் முடியும்.

English summary

What picture you are seeing first in this optical illusion? Here are your character.