வீட்டில் வைத்திருந்த தேசியக்கொடியை அகற்ற போகிறீர்களா? அதற்கு ரூல்ஸ் இருக்குது பாஸ்!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: 75-வது சுதந்திர தினத்தையொட்டி வீடுகளில் தேசியக்கொடிகளை பறக்க விட்டவர்கள் இனி அதை இறக்க வேண்டும். ஆனால், கொடியை வெறுமனே இறக்கிவிடக்கூடாது. அதற்கென சில விதிகளையும் மத்திய அரசு வகுத்துள்ளது.

இந்தியாவின் 76-வது சுதந்திர தினம் இன்று நாடு முழுவதும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது.

இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்து 75 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது என்பதால் சுதந்திர தின அமுதபெருவிழா என்ற பிரசாரத்தை மத்திய அரசு முன்னெடுத்தது.

English summary

Those who hoisted national flags at their homes on the occasion of the 75th Independence Day will now have to take them down. But the flag should not be dropped simply. The central government has also laid down some rules for that.