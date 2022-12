இந்திய மண்ணில் அமெரிக்க படைகள்.. சீன எல்லையில் போர் பயிற்சி! கடுப்பான சீனா! அமெரிக்கா கூல் பதில்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: அமெரிக்காவுடன் இந்தியா நடத்தும் பயிற்சிகளுக்கு சீனா அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியிருந்த நிலையில், இந்தியாவுக்கான அமெரிக்கத் தூதர் எலிசபெத் ஜோன்ஸ் இது தொடர்பாக வேறு சில முக்கிய கருத்துகளையும் தெரிவித்துள்ளார்.

குஜராத் மாநிலத்தில் இப்போது பாஜக ஆட்சியிலுள்ள நிலையில், அங்கு இப்போது சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. முதற்கட்ட தேர்தல் நேற்று நடந்து முடிந்த நிலையில், சில நாட்களில் இரண்டாம் கட்ட தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

குஜராத்தில் தீவிர பிரசாரம் நடந்து வரும் நிலையில், அங்குச் சிலர் வெறுப்பு வாத கருத்துகளைக் கூறி வருவதாகக் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன. இது தொடர்பாக இந்தியாவுக்கான அமெரிக்கத் தூதர் எலிசபெத் ஜோன்ஸ் சில முக்கிய கருத்துகளைத் தெரிவித்தார்.

English summary

China can't say anything about Indian's military training with US says US Envoy: US Envoy about India US relation and need for trade deal.