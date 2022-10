எலிசபெத் மறைவால்.. கோஹினூர் வைரம் இந்தியா வசம் வருகிறதா? மத்திய அரசின் பதில் இதுதான்!

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: இந்தியாவிடம் இருந்து கைநழுவிப்போன விலைமதிப்பற்ற சொத்தான கோஹினூர் வைரத்தை எப்படியாவது மீட்டுக் கொண்டு வந்துவிட வேண்டும் என்ற முயற்சியில் மத்திய அரசு "தீவிரமாக" இறங்கியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

அதே சமயத்தில், கோஹினூரை விட்டுத்தர மனமில்லாத பிரிட்டன், அதுதொடர்பான எந்த விவாதமும் மீண்டும் எழுந்துவிடக் கூடாது என்பதில் மிகவும் கவனமாக இருக்கிறது.

வைரத்தின் விலைக்காகவோ அதன் மதிப்புக்காகவோ இந்தியா இந்த முயற்சியில் இறங்கவில்லை. மாறாக, ஒருகாலத்தில் இந்தியாவின் அடையாளமாக கருதப்பட்ட கோஹினூர் வைரம், இன்று வேறொரு நாட்டின் அரச கிரீடத்தை அலங்கரித்து வருகிறது நமது பெருமைக்கு இழுக்கு எனக் கருதுவதால், இந்த விவகாரத்தில் இந்திய அரசு தீவிர கவனத்தை செலுத்த முடிவு செய்துள்ளது.

போச்சே, போச்சே.. ஜீரணிக்கவே முடியல.. நம்ம

English summary

The Ministry of External Affairs spokesperson Arindam Bagchi said that India will continue to try to get back Kohinoor Diamond.