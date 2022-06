வரிந்து கட்டி வந்த இஸ்லாமிய நாடுகள்! ஒரே பேச்சில் உலகெங்கும் கிளம்பிய புயல்! யார் இந்த நுபுர் சர்மா?

Delhi

டெல்லி : தொலைக்காட்சி விவாதம் ஒன்றில் பங்கேற்ற பாஜக தேசிய செய்தி தொடர்பாளர் நுபுர் சர்மா, இஸ்லாமியர்களின் இறைத் தூதரான நபிகள் நாயகம் குறித்து பேசியது பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ள நிலையில், நுபுர் சர்மா யார்? அவரது பின்னணி என்ன என்பது குறித்து இணையத்தில் அதிகம் தேடப்பட்டு வருகிறது.

அண்மையில் தொலைக்காட்சி விவாத நிகழ்ச்சியில் பேசிய பாஜக பெண் செய்தித்தொடா்பாளா் நூபுா் சா்மா, நபிகள் நாயகம் குறித்து ஆட்சேபத்துக்குரிய கருத்துகளைத் தெரிவித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, நுபுர் சர்மாவின் பேச்சுக்கு பல்வேறு தரப்பினரும் தங்கள் கண்டனங்களைத் தெரிவித்தனர்.

இந்த விவகாரம் கடும் விமர்சனத்துக்குள்ளான நிலையில், டெல்லி பாஜகவை சேர்ந்த நவீன்குமார் ஜிண்டாலும் ட்விட்டரில் நுபுர் சர்மாவுக்கு ஆதரவாகக் கருத்து பதிவிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனைத்தொடர்ந்து இந்த சர்ச்சை பூதாகரமாக வெடித்தது.

