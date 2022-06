சரத் பவார் அவுட்.. அப்போ யார் பொது வேட்பாளர்?- கட்சிகள் முன்வைத்த ஒரு பெயர்.. எல்லோருக்கும் சம்மதம்?

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி : எதிர்க்கட்சிகள் சார்பில் பொது வேட்பாளராக நிற்க சரத் பவார் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார். இதையடுத்து மம்தா பானர்ஜி, மல்லிகார்ஜுன கார்கே, சரத் பவார் ஆகிய 3 பேர் அடங்கிய குழு அடுத்த கூட்டம் குறித்து முடிவெடுக்கும் என தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேற்கு வங்க முன்னாள் ஆளுநர் கோபாலகிருஷ்ண காந்தியை குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் வேட்பாளராக நிறுத்துவதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் முடிவு செய்துள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

எதிர்க்கட்சிகளின் தலைவர்கள் கோபாலகிருஷ்ண காந்தியை தொலைபேசியில் தொடர்புகொண்டு இதுதொடர்பாகப் பேசியிருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.

English summary

According to reports, Some leaders have reportedly reached out to former West Bengal governor Gopalkrishna Gandhi as a possible choice for Presidential election.