ஓமிக்ரான்.. அறிகுறி இருந்தும் நெகடிவ் என்று முடிவு வருகிறதா? காரணம் இதுதான்.. நீங்கள் இதை செய்யணும்

Delhi

டெல்லி: ஓமிக்ரான் பரவல் வேகமெடுத்துள்ள நிலையில், கொரோனா அறிகுறி இருந்தும் கூட பரிசோதனையில் நெகடிவ் என்று முடிவுகள் வருவது சற்று அதிகரித்துள்ளது.

கொரோனா அறிகுறிகள் இருந்தும் அல்லது ஒன்றாக இருக்கும் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கு பாசிட்டிவ் என்று வந்த பிறகும் கூட சிலருக்கு மட்டும் கொரோனா பரிசோதனைகளில் நெகடிவ் என்றே தொடர்ந்து முடிவுகள் வரலாம்.

அதிகப்படியான நபர்களுக்கு இதுபோல நடப்பதில்லை என்றாலும் கூட, குறிப்பிட தகுந்த அளவு நபர்களுக்கு இப்படி நடைபெறுகிறது. இது பொதுவாக Flase negative என்று அழைக்கப்படும்.

