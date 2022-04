இந்தி பேசாத மாநிலங்களுக்கு இடம் பெயரும் இந்தி பேசும் மக்கள் .. எதற்காக இந்தி இணைப்பு மொழி?

Delhi

oi-Vishnupriya R

டெல்லி: இந்தி பேசும் மாநிலத்தினர் இந்தி பேசாத மாநிலங்களுக்கு இடம் பெயரும் நிலையில் இந்தி மொழியை ஏன் இணைப்பு மொழியாக கொண்டிருக்க வேண்டும் என்ற கேள்வி எழுகிறது. இதுகுறித்து ஒரு புள்ளிவிவரமும் விளக்குகிறது.

தென்னிந்தியாவில் இந்தி திணிப்பு என்பது மீண்டும் துளிர்விட தொடங்கிவிட்டது. ஆங்கிலத்திற்கு மாற்று இந்தி மொழி என அமைச்சர் அமித்ஷா கூறியிருந்த நிலையில் இதற்கு கண்டனங்கள் வலுக்கின்றன.

4 மாநிலங்களில் 5 தொகுதிகளுக்கு இடைத் தேர்தல்.. மலராத தாமரை.. காங்கிரஸ், திரிணாமுல் அமோக வெற்றி

இந்த நிலையில் இந்தியாவிலேயே இந்தியை தாய் மொழியாக கொண்ட மக்கள் குறைவாக உள்ள நிலையில் எதற்காக இந்தியை இணைப்பு மொழி என்ற கேள்வி எழுகிறது.

English summary

Why Hindi is used to be link language? as low percentage of hindi speakers in the coutry.