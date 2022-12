"வெறும் டீ சர்ட்.." ராகுல் காந்திக்கு மட்டும் குளிரே தெரிவதில்லையே! சயின்ஸ் சொல்வது என்ன! சுவாரசியம்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: டெல்லியில் அனைவருமே இறுக்கமான ஆடைகள், ஸ்வெட்டர்கள் அணிந்து கொண்டு தான் வீடுகளை விட்டு காலடி எடுத்து வைக்கிறார்கள். ஆனால், ராகுல் காந்தியோ இந்த குளிரிலும் தனது வழக்கமான டீ சர்ட், பேண்ட் உடன்தான் வலம் வருகிறார். சிலருக்கு மட்டும் எப்படி கடும் குளிரைத் தாங்க முடிகிறது தெரியுமா! வாங்கப் பார்க்கலாம்...

ராகுல் காந்தி இப்போது கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரை ஒற்றுமை பாத யாத்திரை சென்று வருகிறார். காங்கிரஸ் வரலாற்றில் இதுவரை முன்னெடுக்கப்பட்ட மிகப் பெரிய நிகழ்வாக இது உள்ளது. இந்த பாத யாத்திரைக்குப் பெரியளவில் வரவேற்பு கிடைத்துள்ளதாக காங். நிர்வாகிகள் கூறுகின்றனர்.

இந்தியாவின் சாலைகளில் ராகுல் காந்தியுடன் இணைந்து பொதுமக்கள் நடக்கும் வீடியோ இணையத்தில் டிரெண்டிங்கில் உள்ளது. இப்போது டெல்லியில் ராகுல் காந்தி தனது பாத யாத்திரையே மேற்கொண்டு வருகிறார்.

இல்லாத ஊருக்கு வழி தேடுவதை போல.. இல்லாத கட்சிக்காக ஊர் ஊராக செல்கிறார் ராகுல் காந்தி -குஷ்பு அட்டாக்

English summary

