போருக்கு நடுவில் கொரோனாவை மறந்துட்டோமே! உருமாறும் கொரோனா அடுத்து என்ன செய்யும்? முக்கிய தகவல்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: கொரோனா வைரஸ் தொடர்ந்து உருமாறும் இயல்பைக் கொண்டிருக்கும் நிலையில், புதிய வைரஸ் பாதிப்பு எப்போது முடிவுக்கு வரும் என்பது குறித்து ஆய்வாளர்கள் முக்கிய தகவல்களைப் பகிர்ந்துள்ளனர்.

கடந்த 2019 இறுதியில் பரவ தொடங்கிய கொரோனா வைரஸ், இன்னும் கூட முழுமையாகக் கட்டுக்குள் வரவில்லை. ஹாங்காங் உள்ளிட்ட சில இடங்களில் கொரோனா பரவல் இப்போது அதிகரித்தே வருகிறது.

கொரோனா வைரஸ் தொடர்ந்து உருமாறிக் கொண்டே வருவதால் அடுத்தடுத்த அலைகள் ஏற்பட்டுக் கொண்டே இருக்கிறது. இவை எப்போது முற்றிலுமாக முடிவுக்கு வரும் என்பதே மக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.

மீண்டு வரும் தமிழகம்.. 200க்குள் வந்த கொரோனா பாதிப்பு.. சற்றே உயர்ந்த பலி எண்ணிக்கை..!

English summary

British government laid out four potential scenarios for the years to come: How coronavirus will come to end scientist explains.