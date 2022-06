பொது வேட்பாளர்: யார் இந்த யஷ்வந்த் சின்ஹா? மோடி-ஷாவால் ஓரங்கட்டப்பட்டவரை களமிறக்கும் எதிர்க்கட்சிகள்

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி : குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் எதிர்க்கட்சிகளின் சார்பில் பொது வேட்பாளராக யஷ்வந்த் சின்ஹா அறிவிக்கப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

யஷ்வந்த் சின்ஹா இந்தியாவின் நிதியமைச்சராக சந்திரசேகர் அமைச்சரவையிலும், வாஜ்பாய் அமைச்சரவையிலும் பணியாற்றியவர். வெளியுறவுத்துறை அமைச்சராகவும் பொறுப்பு வகித்தவர்.

மோடி மற்றும் அமித்ஷாவால் பாஜகவில் ஓரங்கட்டப்பட்ட யஷ்வந்த் சின்ஹா ​​2021ஆம் ஆண்டு திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைந்தார். இந்நிலையில், எதிர்க்கட்சிகளின் சார்பில் பொது வேட்பாளராக பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளார்.

ஜனாதிபதி தேர்தல் : எதிர்க்கட்சிகளின் பொதுவேட்பாளராக யஷ்வந்த் சின்ஹா- ட்விட்டரில் சூசகமாக அறிவிப்பு!

English summary

Yashwant Sinha is likely to be declared the common candidate of the opposition parties in the presidential election. Yashwant Sinha served as Finance Minister of India in the Chandrasekhar and Vajpayee Cabinet. Last year he left the BJP and joined Trinamool Congress.