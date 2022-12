மனித கறி சாப்பிட்டது முதல் உல்லாசத்தின் போது பெவிக்விக் ஊற்றியது வரை .. 2022 ல் நடந்த கொடூர கொலைகள்

Delhi

oi-Vishnupriya R

டெல்லி: 2022 ஆம் ஆண்டு நாட்டையே உலுக்கிய கொடூர கொலைகள் குறித்து அறிந்த மக்கள் இப்படியெல்லாம் செய்ய இவர்களுக்கு எப்படித்தான் மனசு வந்ததோ என சொல்லும் நிலைக்கு சென்றுவிட்டனர்.

2022 ஆம் ஆண்டு முடிவடைய இன்னும் 11 நாட்களே உள்ளன. பின்னர் 2023 ஆம் ஆண்டு புத்தாண்டு பிறந்துவிடும். எனினும் 2022 ஆம் ஆண்டு என்னென்ன நிகழ்வுகள் நடந்தன என்பது குறித்து ரீகால் செய்வது வழக்கம்.

அது போல் ரீகால் செய்யும் விஷயங்ளில் சோகம், மகிழ்ச்சி, சாதனை, சோதனை, ஏற்றம், இறக்கம் என நிறைய சம்பவங்கள் வரும். அவற்றில் முக்கியமானவை 2022 ஆம் ஆண்டு நாட்டையே உலுக்கிய கொடூர கொலைகள்தான்!

English summary

Year Ender 2022: Here are the murders from Kerala to Chennai which are very aggressive way.