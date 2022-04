மோடியால் உண்மையை சிறையில் அடைக்க முடியாது! ஜிக்னேஷ் மேவானி கைதுக்கு ராகுல் காந்தி கடும் எதிர்ப்பு

Delhi

டெல்லி: குஜராத் மாநில சுயேச்சை எம்எல்ஏ ஜிக்னேஷ் மேவானி நேற்று நள்ளிரவில் அசாம் போலீசாரால் திடீரென்று கைது செய்யப்பட்டார். இதை காங்கிரஸ் கட்சியினர் கடுமையாக விமர்சித்து வரும் நிலைலயில் ‛‛அரசு எந்திரத்தை தவறாக பயன்படுத்தி எதிர்ப்புகளை நசுக்க முயன்றாலும் மோடியால் ஒருபோதும் உண்மையை சிறையில் அடைக்க முடியாது'' என காங்கிரஸ் கட்சியின் ராகுல்காந்தி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

குஜராத் மாநிலம் வட்கம் சட்டசபை தொகுதி எம்எல்ஏவாக இருப்பவர் ஜிக்னேஷ் மேவானி. ராஷ்ட்ரிய தலித் அதிகார் மன்ஞ் ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் இவர் உள்ளார்.

இவர் கடந்த 2017 குஜராத் சட்டசபை தேர்தலில் சுயேச்சையாக போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். தேர்தலின்போது இவருக்கு காங்கிரஸ் கட்சி ஆதரவு அளித்தது. இதன்மூலம் அவர் வெற்றி பெற்றார்.

English summary

MLA Jignesh Mevani Arrest: Congress Rahul Gandhi Slams PM Modi. He says in his tweeter, ‛‛Modi Ji, you can try to crush dissent by abusing the state machinery. You can never imprison the truth’’.