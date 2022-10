நீங்கள் அரசியல் செய்ய.. மோடியின் தாய் தான் கிடைத்தார்களா.. ஆம் ஆத்மியை விட்டு விளாசிய ஸ்மிருதி இராணி

News

oi-Mani Singh S

அகமதாபாத்: பிரதமர் மோடியின் தாயார் ஹிரபா மோடியை இழிவு படுத்தும் வகையில் ஆத் ஆத்மி கட்சி தலைவர் பேசும் பழைய வீடியோவை வெளியிட்டு பாஜக ஆம் ஆத்மி கட்சியை தாக்கியுள்ளது. இதுதொடர்பாக மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இராணி 'அரசியலில் எந்த தொடர்பும் இல்லாத முதிய பெண்மனியை இழிவாக பேசுவது முற்றிலும் மன்னிக்க முடியாதது' என்று கூறியுள்ளார்.

பிரதமர் மோடியை தரக்குறைவாக பேசியிருந்ததாக ஆம் ஆத்மி கட்சியின் குஜராத் தலைவர் கோபால் இடாலியாவுக்கு டெல்லியில் உள்ள தேசிய மகளிர் ஆணையம் சம்மன் அனுப்பியது.

இதற்காக கோபால் இடாலியா தேசிய பெண்கள் ஆணையம் முன்பு விசாரணைக்கு ஆஜராகினார். அதையடுத்து அங்கு சென்ற டெல்லி காவல்துறை இடாலியாவை விசாரணைக்காக அழைத்து சென்றது.

English summary

The BJP has condemned the release of an old video in which the Aadmi Party leader speaks denigrating Prime Minister Modi's mother Hirabha Modi. In this regard, Union Minister Smriti Rani has said that 'It is completely unforgivable to denigrate a 100-year-old woman who has nothing to do with politics'.