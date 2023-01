ஒன்ஸ் மோர் ப்ளீஸ்.. காட்டில் பார்வதியிடம் கேட்ட சக்திவேல்.. கடைசியில் நடந்தது கொலை

Dharmapuri

oi-Vishnupriya R

தருமபுரி: தருமபுரி மாவட்டத்தில் கள்ளக்காதலியுடன் உல்லாசமாக இருந்து விட்டு மீண்டும் ஒரு முறை உடலுறவுக்கு கள்ளக்காதலி மறுத்துவிட்டார்.

தருமபுரி மாவட்டம் சித்தேரியை அடுத்த வெள்ளாம்பள்ளியை சேர்ந்தவர் பார்வதி (32). 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கணவர் இறந்துவிட்டார். இரு குழந்தைகளுடன் தனியாக வாழ்ந்து வந்தார்.

இந்த நிலையில் அவருக்கு அதே பகுதியை சேர்ந்த சக்திவேல் (42) என்பவருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த பழக்கம் நாளடைவில் இருவருக்கும் கள்ளக்காதலாக மாறியது.

English summary

42 years old man killed his paramour for not having intercourse with him for second time. This happens near Dharmapuri.