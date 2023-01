பிரதமர் மோடி குறித்த பிபிசி ஆவணப்படமா.. எதுவானாலும் இந்திய சட்டப்படி இருக்கனும் - அன்புமணி அட்வைஸ்

பிபிசி வெளியிட்டு இருக்கும் மோடி குறித்த ஆவணப் படம் இந்திய சட்டங்களுக்கு உட்பட்டே இருக்க வேண்டும் என்று பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்து உள்ளார்.

தருமபுரி: பிரபல சர்வதேச ஊடகமான பிபிசி வெளியிட்டு இருக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறித்த ஆவணப் படத்தை இந்திய சட்டங்களுக்கு உட்பட்டே தயாரித்து இருக்க வேண்டும் என்று பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்து உள்ளார். பிபிசி வெளியிட்டு இருக்கும் ஆவணப் படத்துக்கு மத்திய அரசு தடை விதித்து இருக்கும் நிலையில் அன்புமணி இவ்வாறு கூறி உள்ளார்.

தருமபுரி மாவட்டத்தில் பாமக நிர்வாகிகள் கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கலந்துகொண்டு கட்சி நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.

இந்த நிகழ்ச்சிக்கு முன்பாக அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "தருமபுரியில் முதன்மை பிரச்சனையாக குடிநீர் பிரச்சனை உள்ளது. அடுத்து பாசனத் திட்டம் பிரச்சனையாக இருந்து வருகிறது.

