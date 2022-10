'அது ஒரு ஃபெய்லியர் புராஜெக்ட்.. மோசம்'.. அண்ணாமலையின் அமெரிக்க உரை.. விளாசிய திமுக எம்பி

Dharmapuri

oi-Shyamsundar I

தருமபுரி: சமீபத்தில் அமெரிக்கா சென்றிருந்த தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை, அங்கு தமிழர்களிடையே சிறப்புரையாற்றியிருந்தார்.

அப்போது மத்திய அரசின் திட்டங்கள் குறித்து விரிவாக கூறியிருந்தார். இது தொடர்பான காணொலி சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவியது.

தற்போது அண்ணாமலையின் கருத்துக்கு திமுக எம்பி டாக்டர் செந்தில் குமார் பதிலளித்துள்ளார்.

English summary

Tamil Nadu BJP President Annamalai, who had recently visited the US, was a special guest among the Tamils there. At that time he had explained in detail about the plans of the central government. The related video went viral on social media. Now DMK MP Dr Senthil Kumar has responded to Annamalai's comment.