திண்டுக்கல் அதிமுக மேயர் வேட்பாளர் இவங்கதானா? உற்சாகத்தில் தொண்டர்கள்.. சூடு பிடிக்கும் களம்

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலையொட்டி அதிமுக சார்பில் வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ள நிலையில், திண்டுக்கல்லில் ஒருவேளை அதிமுக பெரும்பான்மை பெற்றால் முன்னாள் மேயரும் அதிமுக அமைப்புச் செயலாளருமான மருதராஜின் மகளான பொன்முத்து மேயர் வேட்பாளராக முன்மொழியப்படும் வாய்ப்பிருப்பதாக அக்கட்சியின் மூத்த நிர்வாகிகள் கூறி வருகின்றனர்.

தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வரும் பிப்ரவரி 19 ம் தேதி நடைபெற உள்ளது. சென்னை உட்பட 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 490 பேரூராட்சிகள் என, தமிழகத்தில் உள்ள 649 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு, வார்டு வரையறை செய்யப்பட்டபடி, ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளது.

தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் துவங்கியுள்ள நிலையில் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தை பொருத்தவரை திண்டுக்கல் மாநகராட்சி பழனி கொடைக்கானல் ஒட்டன்சத்திரம் நகராட்சி கிடைக்கப்பெற்ற திமுக அதிமுக இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது. தற்போது பாஜக கூட்டணியில் இருந்து விலகியுள்ள நிலையில் அதிமுக , தமாக உள்ளிட்ட கூட்டணிக் கட்சிகளின் ஆதரவோடு போட்டியிடுகிறது.

English summary

With the list of AIADMK candidates for the urban local body elections being released, senior AIADMK executives have been speculating that Ponmuthu, the daughter of former mayor and AIADMK secretary Marutharaj, may be nominated if the AIADMK gets a majority in Dindigul.