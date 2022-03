தேர்தலுக்கு பின் பண விநியோகம்? சர்ச்சையில் சிக்கிய அதிமுக பெண் கவுன்சிலர்..துணிப்பை நினைவுப் பரிசாம்

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் திண்டுக்கல் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட 31வது வார்டு பகுதியில் அதிமுக பெண் கவுன்சிலர் ஒருவர் நினைவுப்பரிசு என்ற பெயரில் வீடு வீடாகச் சென்று பண விநியோகம் செய்வதாக புகார் எழுந்துள்ளது.

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு கடந்த 19ஆம் தேதி நிறைவடைந்த நிலையில், கடந்த நில நாட்களுக்கு முன்னர் தமிழகம் முழுவதும் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டது.

தமிழகத்தில் உள்ள 21 மாநகராட்சிகளையும் பெரும்பாலான நகராட்சி பேரூராட்சிகளில் திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணிக் கட்சிகளே கைப்பற்றின.

Following the completion of the urban local government elections, a complaint has been lodged that an AIADMK woman councilor was going door-to-door distributing cash in the name of a souvenir in the 31st ward of the Dindigul Corporation.