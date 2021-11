திண்டுக்கல்லா? நத்தமா ?.. நல்லா அடிச்சுக்காட்டு..! திண்டுக்கல்லில் தத்தளிக்கும் அதிமுக..!?

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல்: மழையால் சற்று குளிர்ந்திருக்கும் தமிழகம் மீண்டும் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியிருக்கிறது. விரைவில் நகர்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடைபெறலாம் என்ற தகவல் காரணமாக தமிழகத்தின் இருபெரும் கட்சிகளும் தங்கள் கூட்டணி தளபதிகளோடு தேர்தலை சந்தித்து வெற்றி வாகை சூட முன் தயாரிப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

ஆந்திராவுக்கு 3 தலைநகர் கிடையாது.. ஹைகோர்ட்டில் அந்தர் பல்டி அடித்தது ஜெகன் மோகன் ரெட்டி அரசு!

எப்படியாவது நகர்புற உள்ளாட்சிகளை குறிப்பாக மாநகராட்சிகளை கைப்பற்ற திமுக, அதிமுக மும்முரத்துடன் உள்ளன. மற்ற மாவட்டங்களில் இரு கட்சிகளின் முக்கிய தலைவர்கள் ஆலோசனைக்கூட்டம், ரகசிய கூட்டம் என முண்டியடித்து வேலை பார்த்து வரும் நிலையில் திண்டுக்கல்லிலோ மூன்று பேரின் உள்குத்து அரசியலால் தடதடத்துக் கிடக்கிறது அதிமுக.

English summary

With the urban local body elections expected to take place soon, there is a tendency for the Dindigul AIADMK to decide who will be the mayoral candidate. The three teams are senior executives Natham Viswanathan, Dindigul Srinivasan and organizing secretary Marutharaj. AIADMK volunteers reportedly dissatisfied with infighting