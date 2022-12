அசத்தும் சோலார் மின் உற்பத்தி; அட, நம்ம பழனியா இது? - மாற்றிக் காட்டிய ஸ்டாலின் அரசு

Dindigul

திண்டுக்கல்: 'மின்மிகை மாநிலம்' என்ற பிரசாரத்தைக் கடந்த அதிமுக அரசு முன்னெடுத்தது. அப்படியென்றால், தமிழ்நாட்டில் மின் உற்பத்தி அதிகப்படியாக நடக்கிறது என்று அர்த்தம். உண்மையில் 'மின்மிகை' என்று கூறும் அளவுக்கு மின் உற்பத்தி எதுவும் நடைபெறவில்லை.

தனியாரிடம் மின்சாரத்தை அதிகளவில் கொள்முதல் செய்து அப்படியொரு விளம்பரத்தை அதிமுக அரசு செய்தது. இன்று அதை முழுவதுமாக மாற்றி, ஒவ்வொரு தொகுதியையும் மின் உற்பத்தி மையமாக மாற்றுவதற்கு ஸ்டாலின் தலைமையிலான அரசு வேலைகளைச் செய்து வருகிறது. அந்தவகையில், தனித்துவமான தொகுதியாக மாறியிருக்கிறது திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள பழனி தொகுதி.

Tamilnadu CM Stalin committed Solar energy production projects in Palani. First Solar project in Tamilnadu. It will be installed in Every constituency to ensure no power crisis Tamilnadu.