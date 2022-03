தலைவர் ஸ்டாலின் சொல்லிட்டாரு.. பட்டிவீரன்பட்டி பேரூராட்சி தலைவி பதவியை ராஜினாமா செய்த கல்பனா தேவி

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : தோழமைக் கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்ற திமுகவினர் பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்த நிலையில் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பட்டிவீரன்பட்டி பேரூராட்சி தலைவர் பதவியை திமுக கவுன்சிலர் கல்பனா தேவி என்பவர் ராஜினாமா செய்துள்ளார்.

நகராட்சித் தலைவர், பேரூராட்சித் தலைவர், நகராட்சி துணைத் தலைவர் உள்ளிட்ட பதவிகளை தங்களின் கூட்டணிக் கட்சிகளான மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தைகள் உள்ளிட்ட கட்சிகளுக்கு திமுக தலைமை ஒதுக்கியது.

பறந்த அதிரடி உத்தரவு..முதல்வரின் சொந்த ஊரில் இருந்தே தொடங்கிய மாற்றம்.. ராஜினாமா செய்த து.தலைவர்..!

இந்த நிலையில் நேற்று நடைபெற்ற மறைமுக தேர்தலின் போது கட்சித்தலைமை அறிவிப்பை மீறி ஏராளமான இடங்களில் திமுகவினர், கூட்டணி கட்சிகளுக்கு எதிராக போட்டியிட்டு தலைவர் துணைத் தலைவர் உள்ளிட்ட பதவிகளை கைப்பற்றினர்.

English summary

DMK councilor Kalpana Devi has resigned from the post of Pattiviranapatti munisipality chirmen following the announcement by DMK leader MK Stalin that the DMK members should resign after winning the seats allotted to the allied parties.