மத்திய அரசு அல்ல.. அதிமுக பிளவுக்கு திமுகதான் காரணம்.. சசிகலா பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு!

Dindigul

oi-Yogeshwaran Moorthi

திண்டுக்கல்: அதிமுகவின் பிளவுக்கு திமுகவே காரணம் என்று சசிகலா குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

திண்டுக்கல் அருகே உள்ள சின்னாளப்பட்டியில் வசித்து வந்தவர் முன்னாள் எம்.பி. மாயத்தேவர்(88). இவர் வயது மூப்பு காரணமாக வீட்டில் இருந்தபடியே சிகிச்சை பெற்று வந்தார். இந்த நிலையில் நேற்று மாரடைப்பால் மாயத்தேவர் உயிரிழந்தார். அவரது உடலுக்கு, பல்வேறு அரசியல் கட்சியினர், பொதுமக்கள் அஞ்சலி செலுத்தினர்.

English summary

A former MP who lived in Chinnalapatti near Dindigul. Mayadevar (88). Due to his old age, Mayadevar died of a heart attack. Sasikala came to Dindigul to pay homage to Mayadevar, the first MP of AIADMK.