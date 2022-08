அண்ணே கொஞ்சம் இருங்க.. 8.15-க்கு தான் உள்ளே போகனும்! பழனி’சாமி’யை தரிசித்த பழனிசாமி! என்ன காரணமாம்?

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக பதவி ஏற்றதற்கு பிறகு முதன்முறையாக புகழ்பெற்ற பழனி தண்டாயுத சுவாமி கோவிலுக்கு சென்ற எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஏழரை மணிக்கே சென்றாலும் 8.15 மணிக்கு தான் கோவிலுக்கு செல்வேன் என சுமார் ஒரு மணி நேரம் காத்திருந்து தரிசனம் மேற்கொண்டார்.

பழனி’சாமி’யை தரிசித்த பழனிசாமி! என்ன காரணமாம்?

பல்வேறு கட்ட அரசியல் நடவடிக்கைகளுக்குப் பிறகு அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக பதவி ஏற்ற எடப்பாடி பழனிச்சாமி டெல்லி, சென்னை, சேலம் தவிர கடந்த ஒரு மாதமாக வேறு எங்கும் செல்லவில்லை.

இந்நிலையில் திடீரென திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியில் உள்ள உலகப் புகழ்பெற்ற முருகன் ஆலயத்தில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரிசனம் செய்ய இருப்பதாகவும் தங்கத்தேர் இழுத்து வழிபாடு மேற்கொள்ள இருப்பதாக தகவல் வெளியானது.

English summary

Edappadi Palaniswamy, who went to the famous Palani Dandayutha Swamy temple for the first time after assuming the post as interim General Secretary of AIADMK, went to the temple at 7.30 am, but waited for about an hour to visit the temple only at 8.15 am.