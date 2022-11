காங்கிரஸுக்கு கல்தா கொடுத்த மூத்த தலைகள்! தட்டித் தூக்கிய ’தாமரை’! ஆப்ரேசன் ‘இமாச்சல்’.. உற்சாக பாஜக

Dindigul

oi-Rajkumar R

சிம்லா : இமாச்சலப் பிரதேச சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற இருக்கும் நிலையில் அம்மாநில காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர்கள் கும்பலாக திடீரென பாஜகவுக்கு தாவி இருப்பது தேர்தல் நேரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இதனால் காங்கிரஸ் தலைமையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்ந்துள்ளது.

பாஜக ஆட்சி நடந்து வரும் இமாச்சலப் பிரதேச மாநிலத்தில் சட்டசபை தேர்தல் ஆனது ஒரே கட்டமாக நடைபெற இருக்கிறது. தேர்தல் ஆணையத்தின் சார்பில் இதற்கான ஏற்பாடுகள் மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

தேர்தலுக்கு இன்னும் சில நாட்களே இருக்கும் நிலையில் மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் தேர்தல் பிரச்சாரம் சூடு பிடித்திருக்கிறது வீடு வீடாகச் சென்று வாக்காளர்களிடம் வாக்குகளை சேகரித்து வருகின்றனர் பாஜக காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளர்கள்.

English summary

When the Himachal Pradesh assembly elections are about to be held, a group of Congress leaders in the state have suddenly jumped over to the BJP, creating a sensation in the election arm. The Congress leadership is also shocked by this.