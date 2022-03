Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஒட்டன்சத்திரம் வட்டம் கீரனூர் கிராமத்தில் நில அதிர்வுகளுக்கான பதிவுகள் இல்லை எனவும் மேலும் டெல்லி வான்இயற்பியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திலும் நில அதிர்வு பதிவுகள் இல்லை என கொடைக்கானல் வான்இயற்பியல் ஆராய்ச்சி மையம் தெரிவித்துள்ளது.

வீடுகள் குலுங்கியதா? திண்டுக்கல்லில் நில அதிர்வு இல்லை..வான் இயற்பியல் ஆராய்ச்சி மையம் நிம்மதி தகவல்

திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஒட்டன்சத்திரம் அருகே உள்ள கள்ளிமந்தயம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட கொன்ரங்கி கீரனூர் பகுதியில் நள்ளிரவில் நில அதிர்வு ,நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதாக மக்கள் பீதி அடைந்தனர்.

பல வீடுகளில் ஓடுகள் உடைந்து விழுந்ததாகவும் நில அதிர்வு போன்ற சத்தம் கேட்டதாகவும் மக்கள் பீதி அடைந்ததால் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் பரபரப்பு நிலவியது.

English summary

According to the Kodaikanal Meteorological Research Center, there are no seismic records in Keeranur village in the Ottansathram circle of Dindigul district and no seismic records at the Delhi Meteorological Research Institute.