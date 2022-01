இன்ஸ்டாகிராம் காதலால் சீரழிந்த சிறுமி.. கோவிலுக்குள் சிறுமியை சிதைத்த டுபாக்கூர் பூசாரி

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் அருகே இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் பழகிய காதலனை பார்க்கச் சென்ற சிறுமியை மிரட்டி அழைத்துச் சென்று கோவில் வளாகத்துக்குள் வைத்து பாலியல் வன்கொடுமை செய்த பூசாரியை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

கொரோனா காரணமாக தற்போது ஆன்லைன் வகுப்புகள் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இதன் காரணமாக பெரும்பாலான நேரங்களில் மாணவர்கள் செல்போன்களிலேயே மூழ்கி கிடக்கின்றனர்.

பெற்றோர்களும் தங்கள் பிள்ளைகள் படிப்பில் கவனமாக இருப்பதாக நினைத்துக் கொண்டு கண்டுகொள்வதில்லை. ஆனால் சில நேரங்களில் செல்போன்களில் மூழ்கும் மாணவ மாணவிகள் சமுக வலைதளங்களான ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ஆகியவற்றில் உலாவி வருகின்றனர். அவ்வாறு உலா வரும் சிறுமிகள் தங்கள் வாழ்வையே தொலைக்கும் நிகழ்வுகளும் நடைபெறுவதைக் காணமுடிகிறது..

English summary

Police have arrested and are investigating a priest who intimidated a girl who went to visit her boyfriend via Instagram near Dindigul and sexually abused her inside the temple premises.