ரூட்டை மாற்றிய பிரதமர் மோடி.. வரும்போது ஹெலிகாப்டர்.. போகும்போது கார்.. வேலையை காட்டிய வருண பகவான்!

Dindigul

oi-Vignesh Selvaraj

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் காந்தி கிராம பல்கலைக்கழக விழாவில் பங்கேற்ற பின்னர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ஹெலிகாப்டர் பயணத்தை தவிர்த்து மதுரைக்கு காரில் கிளம்பினார்.

சின்னாளபட்டியில் இருந்து ஹெலிகாப்டரில் மதுரை செல்வதாக இருந்த நிலையில் வானிலை சரியில்லாததால் பிரதமர் மோடி காரில் மதுரை சென்றார்.

மதுரையில் இருந்து விமானப்படை விமானம் மூலம் விசாகபட்டினத்துக்கு செல்ல உள்ளார் பிரதமர் மோடி.

English summary

Prime Minister Narendra Modi skipped the helicopter ride and left for Madurai by car after participating in the Dindigul Gandhi Grama University function. Modi went to Madurai by car due to bad weather.