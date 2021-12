ஆட்டைய போட்டது 25 பவுன்.. தடயத்தை மறைக்க வீட்டைக் கொளுத்திய கொள்ளையர்கள்

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் அருகே தலைமை தபால் அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் ஊழியரின் வீட்டில் 25 சவரன் நகைகளை கொள்ளையடித்த கொள்ளையர்கள் தடயங்களை மறைப்பதாக எண்ணி வீட்டிற்கு தீ வைத்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில் கொள்ளையர்களை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.

திண்டுக்கல் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட நகரின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது திருநகர் .இப்பகுதியில் வசித்து வரும் மணிமாறன் தலைமை தபால் நிலையத்தில் உதவி அதிகாரியாக பணியாற்றி வருகிகுடியிருந்து வருகிறார்.

இந்நிலையில் மணிமாறன் சொந்த வேலையாக குடும்பத்துடன் வெளியில் சென்றுள்ளார் இதனை நோட்டமிட்ட மர்மநபர்கள் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து உள்ளே புகுந்துள்ளனர். பலா இடங்களில் தேடுதல் வேட்டை நடத்திய அவர்கள், வீட்டின் பூஜையறையில் இருந்த பீரோவை உடைத்து அதில் இருந்த 25 பவுன் நகையை கொள்ளையடித்துள்ளனர்.

The robbers who looted 25 pounds of gold jewelery from the house of an employee working at the head post office near Dindigul have come under great shock after setting fire to the house on the pretext of covering up the traces.