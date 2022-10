அமைச்சர் ஆளு நிலத்தை பிடிங்கிட்டாரு.. கலெக்டர் கார் முன் பாய்ந்த பெண்! ஜஸ்ட் மிஸ்! பரபர திண்டுக்கல்!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : தங்களது வீட்டை அபகரிக்க நினைக்கும் திமுக பிரமுகரின் மீது நடவடிக்கை எடுக்காத காரணத்தினால் மாவட்ட ஆட்சியரின் காரையும் மாவட்ட வருவாய் அலுவலரின் காரையும் வழிமறித்த பெண்களால் திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

திண்டுக்கல் பேகம்பூர் அந்தோணியார் தெருவில் வசித்து வருபவர் சலேத் நாதன். இவரது மனைவி ரோணிக்கம் இவர்களுக்கு இரண்டு பெண்கள் உள்ளனர். இவர்களுக்கு திருமணம் ஆகிவிட்டது.

கடந்த 2003 ஆம் ஆண்டு சலேத்நாதன் அந்தோணியார் தெருவில் 704 சதுர அடி நிலத்தை விலைக்கு வாங்கி அதில் சிறியதாக வீடு கட்டி வசித்து வந்தார். இந்நிலையில் கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன்பு சலேத்நாதன் இறந்து விட்டார்.

English summary

There was commotion at the Dindigul District Collector's Office by women who blocked the car of the District Collector and the District Revenue Officer for not taking action against the DMK figure who was trying to usurp their house.