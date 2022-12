ஈ, கரப்பான் எல்லாம் அந்த காலம்.. மசால் வடைக்குள் சுருண்டு கிடந்த சுண்டெலி.. திண்டுக்கல்லில் 'பகீர்'

Dindigul

oi-Jackson Singh

திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல்லில் ஒரு டீக்கடையில் விற்கப்பட்ட மசால் வடைக்குள் சுண்டெலி இருந்த சம்பவம்தான் இன்று தமிழகத்தையும் தாண்டி பெரும் பேசுபொருளாக மாறியிருக்கிறது.

உணவு தரத்தை சரிபார்ப்பதற்காகவே தனியாக ஒரு துறை இருக்கும் போதிலும், இதுபோன்ற சம்பவங்கள் தொடர்வது அரசின் மீது மிகுந்த அதிருப்தியை ஏற்படுத்துவதாக பொதுமக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

திண்டுக்கல்லில் சில வாரங்களுக்கு முன்புதான் இதுபோன்ற ஒரு சம்பவம் நடந்த நிலையில், தற்போது மீண்டும் இப்படியொரு சுகாதாரமற்ற நிகழ்வு நடைபெறுவது அனைவரையும் முகம் சுளிக்க வைத்துள்ளது.

English summary

Most shocking incident in Dindigul, Rat was found inside in vada which was sold in a tea shop. It has become a topic of conversation beyond Tamil Nadu.