எங்கள விட்டு போய்டீங்களே! அழுது புரண்ட குடும்பம்! புதைத்தவர் 3வது நாளில் வந்தால் எப்படி இருக்கும்?

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் அருகே உயிரிழந்ததாக கூறி புதைக்கப்பட்ட கூறப்பட்ட நபர், மூன்றாவது நாளில் மீண்டும் வீட்டிற்கு வந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. சமுக வலைதளங்களில் பரவிய புகைப்படத்தால் ஏற்பட்ட அலட்சியத்தால் ஒரு குடும்பமே aல்ல ஒரே ஊரே மூன்று நாட்களாக கடும் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகியுள்ளனர்.

திண்டுக்கல் காமராஜர் பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள ஒரு தனியார் ஹோட்டல் முன்பு கடந்த 17ஆம் தேதி 60 வயது மதிக்கத்தக்க முதியவர் கீழே விழுந்து தலையில் அடிபட்ட நிலையில் கிடந்தார்.

அக்கம் பக்கத்தினர் அவரை மீட்டு 108 ஆம்புலன்ஸ் உதவியுடன் திண்டுக்கல் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்த்தனர். அடையாளம் தெரியாத நிலையில் இருந்த அவரது புகைப்படம் சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிடப்பட்ட இருந்தது.

English summary

The man, who was allegedly buried near Dindigul, returned home on the third day causing a stir. Due to the negligence caused by the photo spread on the social networking sites, not only a family but also a village has suffered severe emotional distress for three days.