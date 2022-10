வெடித்துச் சீறிய தோட்டா.. மயங்கிய இளைஞர்! 3 ஆண்டில் 3 சம்பவங்கள்! திண்டுக்கல் துப்பாக்கி கலாச்சாரம்!

Dindigul

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி அருகே தோட்டத்து காவலாளி ஒருவர் துப்பாக்கியால் சுடபட்டு நெஞ்சில் குண்டு பாய்ந்த நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் மட்டும் 3 ஆண்டுகளில் 3 துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவங்கள் நடைபெற்றுள்ளதாகவும், மாவட்டத்தில் துப்பாக்கி கலாச்சாரம் அதிகரித்து வருவதாக, கள்ளத்துப்பாக்கி புழக்கம் அதிகரித்துள்ளதாக சமூக ஆர்வலர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி அருகே உள்ளது மானூர். இங்கு ஆற்றுப்பாலம் அருகே உள்ள தனியார் தோட்டத்தில் காவலாளியாக பணிபுரிந்து வருபவர் கார்த்தி . கும்பகோணத்தை சேர்ந்த இவர் தோட்டத்தில் தங்கியிருந்து காவலாளிம்க பணிபுரிந்து வருகிறார்.

இந்நிலையில் இன்று வழக்கம்போல காவல்பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போது நள்ளிரவு 12மணியளவில் துப்பாக்கியால் சுடும் சத்தம் கேட்டது. இதில் திடீரென கார்த்தியின் நெஞ்சில் ஒரு குண்டு பாய்ந்தது. இதில் காயமடைந்த கார்த்தி கீழே சரிந்தார்.

There have been 3 shooting incidents in Dindigul district alone in 3 yearsSocial activists have expressed concern that a garden watchman was shot near Palani in Dindigul district and admitted to the hospital with a bullet in his chest. There have been 3 shooting incidents in Dindigul district alone in 3 years and the gun culture is increasing in the district.