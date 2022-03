இறுதி எச்சரிக்கை விடுத்த திமுக தலைவர் ஸ்டாலின்.. அடுத்தடுத்து ராஜினாமா செய்யும் “தலைவர்கள்”

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : தோழமைக் கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்ற திமுகவினர் பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்த நிலையில், மேலும் இரு திமுக கவுன்சிலர்கள் தங்கள் பதவிகளை ராஜினாமா செய்துள்ளனர்.

நகராட்சித் தலைவர், பேரூராட்சித் தலைவர், நகராட்சி துணைத் தலைவர் உள்ளிட்ட பதவிகளை தங்களின் கூட்டணிக் கட்சிகளான மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தைகள் உள்ளிட்ட கட்சிகளுக்கு திமுக தலைமை ஒதுக்கியது.

இந்த நிலையில் நேற்று நடைபெற்ற மறைமுக தேர்தலின் போது கட்சித்தலைமை அறிவிப்பை மீறி ஏராளமான இடங்களில் திமுகவினர், கூட்டணி கட்சிகளுக்கு எதிராக போட்டியிட்டு தலைவர் துணைத் தலைவர் உள்ளிட்ட பதவிகளை கைப்பற்றினர்.

English summary

Two more DMK councilors have resigned after DMK leader MK Stalin announced the resignation of a DMK candidate who had won the seat allotted to the allies.