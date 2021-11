ப்ப்பா.. டேவிட் வார்னர் அடித்த அந்த சிக்ஸ்! புரியாமல் விழித்த ரசிகர்கள்.. குழம்பி போன வர்ணனையாளர்கள்

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: ஆஸ்திரேலியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் இடையே, உலக கோப்பையின் 2வது அரையிறுதி போட்டியில் டேவிட் வார்னர் அடித்த ஒரு ஷாட் ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கும் ஒரே நேரத்தில் ஆச்சரியமும், சிரிப்பையும் வரவழைத்தது.

ஆஸ்திரேலியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் இடையே இன்று துபாயில் டி20 உலக கோப்பையின் இரண்டாவது அரையிறுதி போட்டி நடைபெற்றது.

இதில், முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான், 176 ரன்களை எடுத்தது.

English summary

Aus vs Pak: When ball slips off Hafeez' hands and it goes to David Warner on two bounces and he goes at it hard and smashes it to six. Even Star sports Tamil commentary men confused after watching that shot.