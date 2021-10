முழங்காலிட மறுத்த குயின்டன் டி காக்.. மண்டேலா நாட்டில் மனிதம் இல்லையா.. விளாசிய பாகிஸ்தான் வீரர்

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: நெல்சன் மண்டேலாவின் தென் ஆப்பிரிக்கா இது இல்லை என்பதை குயின்டன் டி காக், முழங்காலிட்டு நிற்க மறுத்தது எடுத்துக் காட்டுவதாக இருக்கிறது என்று பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் சல்மான் பட் விமர்சனம் தெரிவித்துள்ளார்.

அமெரிக்காவில் கறுப்பினத்தைச் சேர்ந்த ஜார்ஜ் பிளாய்ட், வெள்ளை நிற காவல் அதிகாரியால் கழுத்தில் காலால் அழுத்தி கொல்லப்பட்டார். இந்த சம்பவம் அங்கு பெரும் போராட்டங்களுக்கு காரணமாக மாறியது.

கறுப்பினத்தவர்கள் உயிர்வாழ்வதும் முக்கியம்தான் என்ற பொருள் படும் வகையில், 'Black Lives Matter' என்ற இயக்கம் அமெரிக்கா மட்டுமின்றி, உலகமெங்கும் கையிலெடுக்க ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

English summary

Former Pakistan cricket captain Salman Butt has said that Quinton de Kock's refusal to bend the knee in order to support the 'Black Lives Matter' movement shows that Nelson Mandela's South Africa does not exist.