ஹார்திக் பாண்ட்யா எதுக்கு?.. கோலியே அவர் இடத்தை நிரப்பலாமே.. செம ஐடியா கொடுக்கும் முன்னாள் வீரர்!

துபாய்: ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடந்து வரும் டி20 உலககோப்பை தொடர் ஆரம்பித்த சில நாட்களிலேயே விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. 2007-ம் ஆண்டுக்கு பிறகு இந்த முறை கண்டிப்பாக கோப்பையை கையில் ஏந்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் இந்தியா சிக்கலான நிலையில் இருக்கிறது.

தனது முதல் ஆட்டத்தில் எதிர்பாரதவிதமாக பாகிஸ்தானுடன் படுதோல்வியை சந்தித்த இந்தியா இன்று நியூஸிலாந்துடன் மோதும் ஆட்டத்தில் கட்டாயம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.

English summary

Former India fast bowler Ajit Agarkar has said that playing Hardik Pandya against New Zealand is dangerous. He said that if the kholi throws one or two overs, it will be the best solution for India