கடைசி ஓவரில் தேவை 4 ரன்.. கொடுத்தது 1 ரன், எடுத்தது 2 விக்கெட்! ஹீரோ கார்த்திக் தியாகி- வாழ்த்து மழை

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: "கார்த்திக் தியாகி.." நேற்று இரவு முதல், கிரிக்கெட் உலகமெங்கும் எதிரொலிக்கும் ஒற்றைப் பெயர் இதுதான்.

அக்தரை போல அச்சுறுத்தக்கூடிய எக்ஸ்பிரஸ் வேகம் கிடையாது. மணிக்கு 140 கி.மீ அல்லது அதற்கும் குறைவான அளவுக்கு வேகத்தில், பந்தை ஸ்விங் செய்வதுதான் ஒரே ஆயுதம். இதைக் கொண்டுதான் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியை சுருட்டி ஓடவிட்டு அடித்துள்ளார் இந்த இளம் புயல்.

கடைசி ஓவரில் பஞ்சாப் வெற்றிக்கு தேவை வெறும் 4 ரன்கள். கை வசம் இருப்பதோ 8 விக்கெட்டுகள். கிரிக்கெட்.. அதிலும் குறிப்பாக மார்டன் டே கிரிக்கெட் பற்றி ஓரளவு தெரிந்த சிறுபிள்ளையிடம் கேட்டால் கூட, பேட்டிங் செய்யும் அணிதான் வெற்றிபெறும் என்று சொல்லியிருப்பார்கள்.

எப்படி நடந்தது? கார்த்திக் தியாகி சம்பவத்தால்.. எழுந்து நின்ற மைதானம்- நூற்றாண்டின் ஆகச்சிறந்த ஓவர்?

Karthik Tiyagi Last Over Detail in Tamil: Many of the leading players of the Indian team heartily praises, Karthik Tiyagi for his performance againist Punjab Kings. Here is what the heroes say. Here you can find kartik tyagi ipl price, and kartik tyagi speed and other details.