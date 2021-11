பேட்டிங் பார்மில் இல்லாதவரை எப்படி கேப்டனாக்கலாம்?.. ரஹானேவுக்கு எதிராக பொங்கிய முன்னாள் வீரர்!

Dubai

துபாய்: ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடந்து வரும் டி20 உலககோப்பையில் இந்தியா படுதோல்வி அடைந்து தாயகம் திரும்பியது. இதனை தொடர்ந்து இந்தியாநியூசிலாந்துக்கு எதிரான தொடரில் விளையாட இருக்கிறது.

3 டி20 போட்டிகள் மற்றும் 2 டெஸ்ட் போட்டிகளில் இந்தியாவும், நியூசிலாந்தும் களம் காண்கின்றன. உலககோப்பையில் ஏமாற்றம் கிடைத்த நிலையில் இந்த தொடரை இந்தியா முழுமையாக கைப்பற்ற வேண்டும் என்று ரசிகர்கள் எதிர்பார்கின்றனர்.

English summary

Former India captain Akash Chopra has said it was a mistake to captain Rahane, who is out of form at bat, in the Test against New Zealand. He said the team management should now save the confidence given by Rahane by scoring runs