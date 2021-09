தெறித்த ஸ்பார்க்.. தோனி, விராட் கோலி பேட்டிங்கை பார்த்தீர்களா.. பரவசமாகும் ரசிகர்கள்!

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: ஷார்ஜாவில் நேற்று நடைபெற்ற சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் அணிகளுக்கிடையேயான போட்டியில் ஒரு நம்பிக்கை ஒளி தெரிந்தது.

உண்மையில், ஒன்றல்ல, இரு நம்பிக்கை ஒளி தென்பட்டது என்பதுதான் உண்மை.

சிஎஸ்கே கேப்டன் தோனி மற்றும், பெங்களூர் டீம் கேப்டன் விராட் கோலி ஆகிய இருவருமே ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்து தங்கள் ஆளுமையை மீண்டும் நிரூபித்துள்ளனர்.

சி.எஸ்.கே.வுக்கு வெற்றியை பரிசளித்த 'ஸ்லோ பால் ஸ்பெஷலிஸ்ட்' பிராவோ.. சகோதரர் என தோனி புகழாரம்!

English summary

MS Dhoni and Virat Kohli played a good knock and got runs in CSK vs RCB match which is a positive signal to the fans.