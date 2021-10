ஹலோ ஹேட்டர்ஸ்.. சிஎஸ்கே வெளியேறல.. வெறியேற்றியது.. தெறிக்கும் தோனி மீம்ஸ்

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: சார்ஜாவில் தோனி அடித்த சிக்ஸ் பற்றிதான் உலகம் முழுக்க கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் பேசியும், சிலாகித்துக் கொண்டும் உள்ளனர்.

இப்போதுள்ள கிரிக்கெட் உலகைச் சேர்ந்த, எத்தனை பேர் சிக்சர் அடித்தாலும், தோனி அடிக்கும் ஒற்றை சிக்சருக்கு ஈடாகாது. அந்த சிக்சருக்கு மட்டும் 12 ரன்கள் கூட கொடுக்கலாம். அப்படி ஒரு அழகு, பவர், மற்றும் இமாலய உயரம் அதில் இருக்கும்.

நேற்றும் இப்படித்தான், தோனி வெற்றிக்கு தேவையான ரன்னை இமாலய சிக்சருடன் எட்ட வைத்தார். இதுதான் தோனி ஸ்டைல். முன்பு இப்படித்தான் அவர் இருந்தார். வெற்றிக்கு தேவையான ரன்களை சிங்கிள் ஓடி எடுப்பவர், வெறும் பிளேயர்.. ஆனால், அதையே, சிக்சர் அடித்து வெற்றி பெற வைப்பவரே மான்ஸ்டர். தோனி அப்படியான ஒரு மான்ஸ்டர்!

இந்த மான்ஸ்டர் அவதாரத்தை வெகு நாட்களுக்கு பிறகு மீண்டும் பார்த்தனர் ரசிகர்கள். எனவே சமூக வலைத்தளங்கள் முழுக்க அதுபற்றிய மீம்ஸ்கள் தெறிக்கவிடப்படுகின்றன. இதோ சூப்பரான சூடான சில மீம்ஸ் உங்கள் பார்வைக்கு.

English summary

MS Dhoni memes in Tamil: Cricket fans all over the world are talking about the sixes scored by Dhoni in Sharjah. In today's world of cricket, no matter how many sixes a batsman hits, Dhoni will not be able to match a single six. You can even give 12 runs for that six alone. Such a beauty, power, and Himalayan height will be in it.