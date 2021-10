எல்லோரும் தோனியாக முடியுமா.. இவருக்கு டைம் கொடுங்க.. இளம் வீரருக்கு ஆதரவு தெரிவித்த முன்னாள் வீரர்

Dubai

துபாய்: எல்லோரும் எம்.எஸ் தோனியாக இருக்க முடியாது. ரிஷப் பண்ட் நல்ல கேப்டன். அவருக்கு டைம் கொடுங்கள் என்று இந்திய முன்னாள் வீரர் ஆஷிஷ் நெஹ்ரா தெரிவித்துள்ளார்.ஐ.பி.எல் சீசன் 2021 இறுதி கட்டத்துக்கு வந்து விட்டது.

நாளை நடைபெறும் இறுதிபோட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், கொல்கத்தா அணிகள் மோதுகின்றன. நேற்று நடந்த 2-வது குவலிபயர் போட்டியில் பலம் வாய்ந்த டெல்லியை வீழ்த்தியது கொல்கத்தா.

English summary

Not everyone can be Dhoni. Rishabh Pund is a good captain. Former India captain Ashish Nehra has said give him time. He was good as a captain except for a few mistakes