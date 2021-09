விராட் கோலி நடந்துகொண்டது சரியில்லை.. போன் போட்டு புகார் சொன்ன அணி வீரர்கள்.. வெளியான பரபர தகவல்

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: விராட் கோலி கேப்டனாக செயல்பட்ட விதம் சரியில்லை என்று இரண்டு சீனியர் வீரர்கள் பிசிசிஐ அமைப்பிடம் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு புகார் தெரிவித்ததாகவும், இதன் பிறகுதான் அவர் கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்து விலகும் முடிவை அறிவித்ததாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

கடந்த ஜூன் மாதம் இங்கிலாந்துக்கு இந்திய கிரிக்கெட் அணி சுற்றுப்பயணம் செய்யும்போது அணி மிகவும் ஒற்றுமையாகவும் சிறப்பாகவும் தான் கிளம்பிச் சென்றது. ஆனால் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன் பைனல் போட்டியில் நியூசிலாந்துக்கு எதிராக இந்திய அணி தோல்வி அடைந்த பிறகு எல்லாம் மாறிவிட்டது.

சவுத்தாம்ப்டன் நகரில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியின் இறுதி இன்னிங்ஸில் இந்திய அணி 170 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆகியது தோல்விக்கு காரணம் ஆனது.

