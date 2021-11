ரபடா ஹாட்ரிக் விக்கெட்.. இங்கிலாந்தை வீழ்த்திய தென் ஆப்பிரிக்கா..ஆனாலும் தொடரில் இருந்து வெளியேறியது

Dubai

துபாய்: ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடந்து வரும் டி20 உலககோப்பை தொடர் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. தென் ஆப்பிரிக்கா- இங்கிலாந்து அணிகள் இன்று முக்கியமான போட்டியில் மோதின.

இந்த போட்டியில் 60 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்தை வீழ்த்தினால்தான் அரையிறுதித்க்கு செல்ல முடியும் என்ற கட்டாயத்தில் தென் ஆப்பிரிக்கா களமிறங்கியது. இந்த முக்கியமான போட்டியில் இங்கிலாந்து டாஸ் வென்று பவுலிங் தேர்வு செய்தது.

English summary

South Africa beat England by 10 runs. South Africa were left out of the series after falling behind Australia in the net run rate. It is noteworthy that the team, which only appeared with Australia, came close and embraced defeat