என்ன இந்தியாவிற்கு செமி பைனல் செல்வதில் சிக்கலா? காத்திருக்கும் ஆபத்து.. கோலி சுதாரிக்க வேண்டும்!

Dubai

oi-Shyamsundar I

துபாய்: பாகிஸ்தானிடம் உலகக் கோப்பை டி 20 போட்டியில் இந்தியா தோல்வி அடைந்துள்ளது இந்திய அணியின் செமி பைனல் வாய்ப்பை கொஞ்சம் சிக்கலாக்கி உள்ளது.

உலகக் கோப்பை டி 20 தொடரில் இந்தியா தனது முதல் குழு ஆட்டத்திலேயே தோல்வி அடைந்துள்ளது. பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிராக நேற்று நடந்த உலகக் கோப்பை டி 20 ஆட்டத்தில் இந்திய அணி தோல்வி அடைந்துள்ளது.

இந்த நிலையில் பாகிஸ்தானிடம் இந்தியா வீழ்ந்து உள்ளதால் உலகக் கோப்பை டி 20 செமி பைனலுக்கு இந்தியா தேர்வாக முடியாமல் போய்விடுமோ என்ற கேள்வி பலருக்கும் எழுந்துள்ளது.

English summary

T20 world cup Ind vs Pak match: What is the qualification scenario for Men in Blue after first loss against Pakistan?