விராட் கோலிதான் காரணமா.. ஆவேச விஸ்வரூபம் எடுத்த ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின்.. என்னாச்சு இவருக்கு?

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: சுழற்பந்து வீச்சாளர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் சமீப காலங்களாக நடந்து கொள்ளும் விதம் அவரது ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி ரகம்.

சாது மிரண்டால் காடு கொல்லாது, என்ற பழமொழிக்கேற்ப இப்போது அஸ்வின் காட்டிவரும் ஆக்ரோஷம், அனைவருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

இந்திய அணி கேப்டன் விராட்கோலி உடனான உரசலுக்கு பிறகுதான் , அஸ்வின் இப்படி ஆவேச அஸ்வினாக விஸ்வரூபம் எடுத்து விட்டார் என்று கிரிக்கெட் வல்லுனர்கள் கருதுகிறார்கள்.

பாதுகாப்பே இல்லை.. கோலி மீது பிசிசிஐயிடம் புகார் கொடுத்தாரா அஸ்வின்? உண்மை என்ன.. பரபர பின்னணி

English summary

The way spinner Ravichandran Ashwin has behaved in recent times has come as a shock to his fans. Cricket experts believe that it was only after the scuffle with Indian team captain Virat Kohli that Aswin became such a furious Ashwin.