Exclusive: தொடர் நாயகன் விருது! பாபர் ஆசமை ஓரங்கட்டியதன் பின்னணியில் பிசிசிஐ? வெடித்தது சர்ச்சை

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: டேவிட் வார்னருக்கு உலக கோப்பை தொடர் நாயகன் விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது சர்ச்சைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

2021 டி20 உலகக் கோப்பையின் இறுதிப் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா- நியூசிலாந்து நேற்று மோதின.

துபாய் கிரிக்கெட் ஸ்டேடியத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலியா வெற்றி பெற்று முதல் முறையாக டி20 உலக கோப்பையை வென்றது.

அமலாக்கத்துறை, சிபிஐ இயக்குனர்களின் பதவிக்காலத்தை 5 ஆண்டுகள் நீட்டிக்கலாம்.. மத்திய அரசு புது சட்டம்

ஐபிஎல் தொடரில் சன் ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்காக ஆடிய வார்னகுக்கு பார்மில் இல்லை என்று கூறி கேப்டன் பொறுப்பை பிடுங்கியது அணி நிர்வாகம். மேட்சை விட்டும் வெளியே வைக்கப்பட்டவர் டேவிட் வார்னர். கனே வில்லியம்சன் அந்த அணி கேப்டனாக்கப்பட்டார்.

English summary

T20 world cup final: Why David Warner is named Player of the Tournament for his 289 runs instead of Babar Azam who scores 303 runs?