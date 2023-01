அதிமுக தேர்தல் பொறுப்பாளர்களே.. ஈரோட்டில் நாளை நண்பகலுக்குள்.. எடப்பாடி பழனிசாமி ஸ்ரிக்ட் உத்தரவு!

அதிமுக தேர்தல் பொறுப்பாளர்களுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி நாளை ஆலோசனை மேற்கொள்கிறார்

ஈரோடு: அதிமுக தேர்தல் பணிக்குழு நிர்வாகிகள் 106 பேரும் நாளை நண்பகலுக்குள் ஈரோடு மாவட்டத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார். அதிமுக தேர்தல் பணிக்குழு உடனான ஆலோசனை கூட்டம் நாளை மாலை நடக்க உள்ள நிலையில், வேட்பாளர் யார் என்பதை அறிவிக்கவும் வாய்ப்புகள் உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி எம்எல்ஏ-வாக இருந்த காங்கிரஸ் கட்சியின் திருமகன் ஈவெரா மாரப்படைப்பால் சில வாரங்களுக்கு முன் உயிரிழந்தார். இதனால் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இடைத்தேர்தல் அறிவிப்பு வந்த நாள் முதலே, அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் பரபரப்பாக இயங்கி வருகின்றனர்.

குறிப்பாக திமுக கூட்டணி தரப்பில் மீண்டும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. பின்னர் காங்கிரஸ் கட்சியின் வேட்பாளராக ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் அறிவிக்கப்பட்டார். ஆனால் முன்னதாகவே திமுக கூட்டணி நிர்வாகிகள் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

